Da giovedì 17 ottobre, è arrivato nelle sale, l’horror diretto da Parker Finn Smile 2, sequel del capitolo del 2022, 1° in classifica al Box Office.

La pop star Skye Riley, prossima a una nuova tournée mondiale, è tormentata da visioni inquietanti: assiste al suicidio dell’amico e spacciatore Lewis Fregoli. Skye, ignara di essere stata contagiata da un demone, inizia ad avere allucinazioni traumatiche, che crede di ricollegare al suo passato turbolento da tossicodipendente. Si trova coinvolta in imbarazzanti incidenti in eventi pubblici e l’infermiere Morris la contatta per spiegarle a cosa sta andando incontro e proporle una soluzione per risolvere il problema. Il demone, approdato nella sua mente, si nutre della paura che dietro ogni fan si nasconda un maniaco.

Smile 2 è un horror inquietante e ben più scioccante del primo capitolo, concentrato sulle ipocrisie della società delle apparenze, fondato sulla sospensione tra finzione e realtà, in cui ogni mellifluo sorriso è la merce di scambio più comune, anche quando contraddice il reale pensiero di chi lo esibisce. Questo ambiente è il luogo ideale per il demone del sorriso, che sembra intuire le potenzialità di una possessione parassitaria nell’universo pop dove può attecchire facilmente.

Smile 2 è al Cinema Concordia di Agrigento. Orario degli spettacoli: 18.00- 20.15- 22.30

