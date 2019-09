Akragas-Mazara, sabato conferenza stampa di mister Mutolo e del capitano Gambino

Sabato 14 settembre, alle ore 11:30, all’interno della Sala stampa dello stadio “Esseneto” di Agrigento, si terrà la conferenza stampa del mister Corrado Mutolo e del capitano, l’attaccante Giuseppe Gambino.

Sarà presentata ai media la partita contro il Mazara, in programma domenica 15 settembre, alle ore 15.30, allo stadio “Esseneto” di Agrigento e valida per la prima giornata di andata del campionato di Eccellenza, girone A.

Inoltre la società Akragas informa i nuovi abbonati che domani, venerdì 13 settembre dalle ore 16 alle 19, e sabato 14 settembre, dalle ore 10 alle 12, sarà possibile ritirare gli abbonamenti per il campionato di Eccellenza, stagione 2019/2020, che inizia domenica 15 settembre. Contestualmente sarà possibile sottoscrivere la tessera e ritirarla immediatamente. Chi non ha ancora ritirato l’abbonamento non potrà accedere allo stadio con la ricevuta di prenotazione. La Società, inoltre, comunica che la campagna abbonamenti chiuderà sabato a mezzogiorno.

Ecco nel dettaglio i prezzi degli abbonamenti per settore:

– Tribuna coperta numerata 100 euro

– Curva 50 euro

– Tribuna Vip 200 euro

Costo abbonamenti ridotti per donne, over 65 e ragazzi fino a 14 anni:

– Tribuna coperta numerata 80 euro

– Curva 40 euro