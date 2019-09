Nuove iscrizioni 2019/2020 per il laboratorio teatrale dell’Associazione Culturale TeatrAnima

Riprendono le nuove iscrizioni del TeatrAnimaLab, il laboratorio di recitazione, dizione, espressione corporea e canto moderno dell’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, associazione vincitrice del Premio Teatro Alessio Di Giovanni 2019, nonché vincitrice del Premio Teatro Social Portici 2019 (NA) e finalista del Premio Ulisse FITA SICILIA 2019, con la pièce “Il Mostro – Studio teatrale da “Ferite a Morte” di Serena Dandini (Rizzoli 2013), portata in scena dagli allievi del TeatrAnimaLab nel 2018 e nel 2019.

Il laboratorio è aperto a tutte le età e rivolto anche a chi si trovi alla prima esperienza in ambito recitativo o canoro.

Per tutte le informazioni riguardanti le nuove iscrizioni, TeatrAnimaLab organizza due giornate di incontro presso la sede dei laboratori, sita in Via Imera 280, giovedì 19 settembre e giovedì 3 ottobre 2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Ulteriori informazioni sui laboratori sono reperibili consultando la pagina ed il gruppo Facebook della Associazione Culturale TeatrAnima-TeatrAnimalab, oppure telefonando ai numeri 3270044269 e 3291148371 o ancora inviando una mail all’indirizzo teatranima@libero.it