Nuova raffica di contravvenzioni, sabato sera, ad opera degli agenti della polizia municipale per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio nel centro di Agrigento, nei pressi dei luoghi della movida. Sono state elevate ben 85 multe per violazioni al Codice della strada. Di queste una riguardava l’occupazione senza titolo di un parcheggio per invalidi, mentre tre auto sono state rimosse con il carro attrezzi in piazza Sinatra, precisamente al belvedere Modugno.