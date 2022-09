Akragas – Leonfortese: biancazzurri pronti al debutto

Domani si disputa la prima giornata di campionato e l’Akragas affronta allo stadio Esseneto la Leonfortese, squadra neopromossa e intenzionata a ben figurare in questo torneo di Eccellenza. La squadra ennese è guidata dal tecnico Seby Catania che ha molta esperienza in questa categoria e può contare su una formazione giovane, ma ben amalgamata. La Leonfortese domenica scorsa, in coppa Italia, nella prima uscita stagionale, ha imposto il pareggio all’Enna e pertanto non si presenta all’Esseneto come vittima sacrificale. L’Akragas è stata costruita per vincere e non può sicuramente lasciarsi sfuggire l’occasione di partire a punteggio pieno. L’arrivo in settimana di Desiderio Garufo, giocatore di grande esperienza, rende la formazione biancazzurra ancora più competitiva e il suo ritorno ad Agrigento è stato particolarmente gradito dalla tifoseria. La netta vittoria ottenuta contro la Pro Favara, con un ottimo secondo tempo, dimostra che la squadra è pronta per iniziare al meglio questo campionato. Bisogna innanzitutto non sottovalutare gli avversari e come evidenziato damister Terranova occorre evitare distrazioni e cercare con una buona di prestazione di ottenere il risultato auspicato. Comunque, domani occorrerà scendere in campo con la giusta determinazione per vincere e convincere.

Giovanni Trovato