Agrigento, presentazione del Programma e dei Candidati del Movimento 5 Stelle (VIDEO)

Conferenza Stampa questo pomeriggio, sabato 4 settembre, presso Hotel della Valle (Agrigento), , per la presentazione dei i nostri candidati del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati e al Senato, per le elezioni politiche del 25 settembre. Saranno presentati anche i nostri candidati in lista per l’Assemblea Regionale Siciliana.

E’ stata per parlare della campagna elettorale, dei temi e delle proposte del Movimento 5 stelle per il Paese e le sfide che attendono il nostro territorio. Si può e si deve inaugurare un nuovo ciclo politico, i candidati presenteranno e argomenteranno le idee e i progetti che il Movimento 5 Stelle ambisce a realizzare.