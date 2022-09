Sosta selvaggia in centro, e a San Leone: 500 multe in tre mesi

Tra giugno, luglio e agosto gli agenti della Polizia Municipale di Agrigento, hanno elevato circa 500 multe, per sosta “selvaggia”, tra il centro cittadino (zona attorno a Porta di Ponte, piazzale Aldo Moro, via Pirandello), e la località balneare di San Leone. Quasi un record. Emerge la cattiva abitudine degli agrigentini di parcheggiare dove capita: sopra i marciapiedi, sulle strisce pedonali, nei posti riservati ai disabili, e in quelli ai mezzi a due ruote e minicar, ma anche in prossimità di una curva, e in doppia e tripla fila. E sulle strisce molti non pagano il ticket. Un vero e proprio fenomeno.