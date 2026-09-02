Akragas, l’abbonamento diventa da collezione: quattro card disegnate da Sergio Criminisi

Un piccolo spoiler in attesa della presentazione ufficiale della campagna abbonamenti dell’Akragas SLP. La società biancazzurra ha scelto di trasformare le tessere della nuova stagione in qualcosa di più di una semplice card: quattro immagini differenti, realizzate dalla mano di Sergio Criminisi, accompagneranno le diverse categorie di abbonamento.

Nell’epoca della grafica digitale e dell’intelligenza artificiale, l’Akragas SLP ha deciso di andare in controtendenza. Per realizzare le card destinate agli abbonati della stagione 2026/27 si sarebbe potuto ricorrere ai più moderni programmi di elaborazione grafica. La società ha scelto invece di affidarsi alla creatività e alla mano di Sergio Criminisi, dando alle tessere un carattere originale e riconoscibile.

Saranno quattro le immagini realizzate, una per ciascuna categoria prevista dalla campagna abbonamenti: Curva, Tribuna, Vip e Donna.

Quattro card differenti che, oltre a rappresentare il legame tra il tifoso e l’Akragas, sono state pensate anche come piccoli oggetti da collezione, da conservare nel tempo come ricordo della stagione biancazzurra.

Una scelta che prova a legare calcio, identità e creatività, valorizzando anche il lavoro artistico che sta dietro alla realizzazione delle tessere.

Per il momento dalla società arriva soltanto qualche anticipazione. Le immagini delle quattro card restano ancora coperte, così come gli altri dettagli della nuova campagna abbonamenti.

L’attesa, però, durerà poco: le card saranno svelate a breve attraverso le pagine ufficiali dell’Akragas SLP, insieme alle informazioni per sottoscrivere gli abbonamenti.

Un piccolo spoiler, dunque, prima di scoprire definitivamente le quattro immagini che accompagneranno i tifosi biancazzurri nella nuova stagione all’Esseneto.

L’Akragas chiama, il popolo biancazzurro si prepara a rispondere.

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