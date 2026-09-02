Lounge Beach, nasce la Pizzeria Gourmet vista Scala dei Turchi: la firma è del campione del mondo Francesco Salamone

Sabato 5 settembre l’inaugurazione a Realmonte. Il nuovo progetto gastronomico affianca il ristorante mediterraneo: pizza gourmet la sera e padellini disponibili durante tutta la giornata

Una Pizzeria Gourmet con vista sulla Scala dei Turchi. È la nuova proposta del Lounge Beach di Realmonte, che sabato 5 settembre inaugura ufficialmente il progetto affidato a Francesco Salamone, Campione del Mondo 2025 di Pizza Classica Napoletana all’ExpoCook World Competition di Roma.

L’appuntamento è fissato per le 20 nella struttura affacciata sul mare e sulla celebre scogliera bianca. L’inaugurazione segna un ulteriore ampliamento dell’offerta gastronomica del Lounge Beach, dove la nuova pizzeria si affianca al ristorante di cucina mediterranea e alla terrazza lounge.

Durante la serata saranno presentate ufficialmente le pizze gourmet della casa. Per gli ospiti che prenoteranno la cena sono previsti un’entrée di benvenuto e un calice di bollicine offerto.

La firma di Francesco Salamone

A caratterizzare il nuovo progetto è soprattutto la presenza di Francesco Salamone, che firma il menu della Pizzeria Gourmet.

Salamone ha conquistato nel 2025 il titolo di Campione del Mondo di Pizza Classica Napoletana all’ExpoCook World Competition di Roma. Nel suo palmarès figurano anche i 3 Pennelli d’Oro della guida L’Arcimboldo d’Oro 2025 per la Pizza Classica Napoletana Contemporanea.

È stato inoltre pizzaiolo ufficiale di Casa Sanremo per diverse edizioni, partecipando agli eventi legati al Festival di Sanremo, e ha portato la propria pizza anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2025 è stato selezionato tra i nove migliori pizzaioli per Vinforum a Roma.

Adesso la sua esperienza arriva sulla costa agrigentina con una proposta che punta sulla qualità degli impasti, sulla selezione delle materie prime e su abbinamenti pensati espressamente per il nuovo menu.

Pizza gourmet e padellini per tutta la giornata

La proposta del Lounge Beach sarà articolata in due differenti formule.

Durante tutta la giornata saranno disponibili i padellini gourmet, composti da tre spicchi di pizza al padellino, alta e croccante, cotta direttamente nel proprio stampo e completata con ingredienti selezionati.

La pizza gourmet tradizionale, invece, sarà servita ogni sera a partire dalle 19.

L’obiettivo è ampliare ulteriormente l’esperienza del Lounge Beach, trasformando la struttura in un luogo da vivere dalla mattina alla sera e durante tutto l’anno, tra spiaggia, cucina mediterranea, pizzeria e terrazza lounge, nella cornice della Scala dei Turchi e a pochi minuti dalla Valle dei Templi.

L’inaugurazione della Pizzeria Gourmet è in programma sabato 5 settembre alle 20. L’accesso è su prenotazione e i posti sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Lounge Beach al 0922 468634 oppure tramite WhatsApp al 393 961 8010.

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