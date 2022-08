Aragona: Amarcord della 3^ F dopo 40 anni

Sono tornati ad incontrarsi dopo 40 anni i compagni di classe della mitica 3^ F, del Plesso Petrusella di Aragona (AG).

Una foto di quel periodo

Era l’ anno scolastico 1983/1984; mercoledì sera gli ex studenti hanno deciso di trascorrere una serata insieme.

Tra racconti e tanti ricordi il tempo è volato per gli ever green: Anna Alessi, Alfeo Alfonso, Butera Angela Simona, Butera Alfonso, Calvagna Maria Letizia, Cacciatore Rosario, Cannistraro Annunziata, Cannistraro, Salvatore, Cucchiara Angela, Fanara Rosalia, Galluzzo Maria Giovanna, Lattuca Assunta, Lattuca Calogero, Lucchese Carmela, Lucchese Raimondo, Lucchese Salvatore, Milioto Concetta, Parello Rosaria, Sammartino Calogero, Sciascia Rosetta, Scichilone Rosalia, Seminerio Assunta , Tarara’ Enza, Zammuto Carmelo, Zammuto Francesco e Salamone Stefano.

Tutti hanno percepito lo stesso entusiasmo di allora, nonostante i trascorsi di una vita, con tutte le cose che essa ha regalato.

Dunque, tanti abbracci e amarcord per gli ex scolari che hanno così trascorso una piacevole serata, raccontando storie e aneddoti della loro vita. A fine serata, oltre a darsi appuntamento sul gruppo WhatsApp, l’impegno ad incontrarsi, tutti quanti per il Cinquantesimo anniversario.