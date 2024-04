Un incendio, divampato nella notte, ha distrutto una Fiat Punto di proprietà di una ventenne disoccupata, ma utilizzata dal compagno diciannovenne anche lui disoccupato. La vettura era parcheggiata in via Senatore Gangitano a Canicattì. Ad accorrere sul posto sono stati i poliziotti del Commissariato canicattinese e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Le fiamme hanno anche danneggiato il prospetto di una palazzina.

Le cause del rogo sono ancora in corso d’accertamento. I pompieri, nel corso del sopralluogo, non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile, né bottigliette con residui di benzina. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo per stabilire se si è trattato di un incendio di natura dolosa o accidentale.