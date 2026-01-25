Charles King è il miglior giocatore del mese di dicembre per il Fan Club dell’Akragas SLP.

Il riconoscimento è stato consegnato questo pomeriggio, poco prima del calcio d’inizio della gara poi dominata contro la Sommatinese Calcio, dai rappresentanti del club organizzato biancazzurro.

La premiazione, andata in scena sul terreno dello stadio Totò Russo, è stata accolta da un caloroso applauso del pubblico assiepato in tribuna, a testimonianza dell’apprezzamento per le prestazioni offerte da King nel corso del mese di dicembre e del forte legame tra la squadra e i suoi tifosi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp