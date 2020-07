Akragas, Giovanni Castronovo sul ripescaggio: sono fiducioso – VIDEO

Non ci è stata data la possibilità di completare il campionato, adesso proviamo ad entrare in Serie D dalla finestra, sul ripescaggio sono fiducioso”. Sono queste le parole del vicepresidente Castronovo, espresse durante la conferenza di presentazione del nuovo tecnico Di Gaetano. “Non essendosi ancora iscritte la metà delle squadre al campionato di Serie D, – continua Castronovo – vuol dire che queste hanno problemi finanziari. Tra l’altro, l’Akragas occupa il 4º posto a livello nazionale nella graduatoria delle squadre non aventi diritto. La società del Canicatti ha 18 punti, l’Akragas 36, però il Canicattì è arrivato secondo nella classifica del campionato d’Eccellenza”.