Coronavirus, la Sicilia ultima per numero di tamponi

La Sicilia è ultima per numero di tamponi effettuati: 4.734,9 ogni 100mila abitanti. E’ in rapporto alla popolazione residente, la regione con il minor numero di tamponi positivi: 62,4 ogni 100mila abitanti, seguita dalla Calabria con 62,9. Ieri a Lampedusa è arrivata un’apparecchiatura per fare i tamponi.

Nelle ultime settimane che il contagio da Coronavirus si sia fermato lo confermano i bollettini quotidiani diffusi dal Ministero della Salute. In totale, i casi registrati nell’Isola dall’inizio dell’epidemia sono 3.100, mentre le vittime restano 283.

E ancora, secondo i dati forniti: nella settimana dal 6 al 12 luglio, nell’Isola si sono registrati 0,10 nuovi positivi ogni 100mila abitanti. L’Isola è al secondo posto fra le regioni con il minor numero di nuovi positivi.

E la Sicilia, invece, la terza regione con il minor numero di deceduti per 100mila abitanti: 5,7. E si guarisce anche di più: nell’ultima settimana in Sicilia la percentuale di guariti-dimessi sul totale dei positivi è passata dall’86,4 per cento all’86,9 per cento. La media nazionale è di 87,8.