Ciccio Di Gaetano si presenta: finalmente Akragas, sono ambizioso e spero di regalare soddisfazioni – VIDEO

Al via ufficialmente il nuovo corso di Ciccio Di Gaetano, il tecnico è stato presentato alla stampa. “Quando mi hanno prospettato il progetto dell’Akragas sono rimasto entusiasta ed ho subito accettato, mettendo da parte tutte le altre proposte – ha dichiarato Di Gaetano -. Sono davvero felice di entrare a far parte di questa famiglia. E poi per me la panchina dell’Akragas ha un sapore speciale perché mio padre ha allenato i biancoazzurri nella stagione 77/78 vincendo l’allora campionato di Eccellenza. Spero di emularlo e di regalare grandi soddisfazioni ai tifosi del Gigante”.