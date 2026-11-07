Akragas, Gerlando Piparo propone un omaggio a Jesús de Miguel: «Agrigento ti abbraccia»

Un momento di raccoglimento e un lungo applauso prima della partita di questa sera all’Esseneto. La proposta del consigliere comunale, che invita società, tifosi e istituzioni a partecipare all’iniziativa.

Un momento di raccoglimento e un lungo applauso per Jesús de Miguel, prima della partita di questa sera allo stadio Esseneto. È la proposta del consigliere comunale Gerlando Piparo, che lancia un appello alla società Akragas Calcio, ai tifosi e alle istituzioni cittadine.

L’iniziativa, da realizzare con il consenso della società e della Lega Calcio competente, prevede le squadre raccolte al centro del campo, un breve messaggio dello speaker e uno striscione con la scritta: «Agrigento ti abbraccia, Jesús».

Piparo propone di coinvolgere il sindaco, l’Amministrazione comunale e tutti i consiglieri, per manifestare la vicinanza della città ai familiari di Jesús e a quanti gli hanno voluto bene.

«Lo sport sa unire anche nel dolore, oltre i colori delle maglie e i confini delle città», scrive il consigliere, auspicando che dall’Esseneto possa arrivare un abbraccio simbolico da parte di tutta Agrigento.

Piparo si è detto disponibile a collaborare con la società, i tifosi e le istituzioni per organizzare il momento di raccoglimento.

Chi era Jesús de Miguel

Jesús de Miguel, 30 anni, era un attaccante spagnolo del CD Tenerife. È morto il 3 novembre scorso in seguito a un grave scontro di gioco durante la partita contro l’Andorra. Trasportato in ospedale, non è sopravvissuto alle conseguenze dell’incidente.

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