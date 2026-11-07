Incontro nella sede di via Imera per approfondire le opportunità della convenzione nazionale. Al centro accesso al credito, pagamenti digitali, sicurezza informatica, sostenibilità e formazione per le imprese del territorio.

Rafforzare il rapporto tra sistema bancario e imprese locali, favorendo l’accesso al credito e offrendo nuovi strumenti per affrontare le sfide del mercato. È stato questo il tema centrale dell’incontro tra UniCredit e Confcommercio Agrigento, che si è svolto nella sede dell’associazione di categoria, in via Imera, per approfondire le opportunità previste dalla convenzione nazionale tra i due organismi.

Per UniCredit hanno partecipato Jessica Falzone, responsabile dell’area retail Agrigento, e il vice Antonino Milioto. Per Confcommercio erano presenti il presidente provinciale Gero Niesi, il direttore Antonio Giardina e alcuni componenti della giunta in rappresentanza di settori dell’economia locale: Francesco Picarella per Federalberghi, Antonella Danileper la sanità privata e Alfonso Valenza per il settore moda.

Al centro del confronto, gli strumenti previsti dall’accordo nazionale per sostenere la crescita e la competitività delle imprese associate. La convenzione comprende soluzioni finanziarie per facilitare l’accesso al credito, servizi per la gestione dei pagamenti digitali e iniziative legate alla sostenibilità. Opportunità rivolte soprattutto alle micro, piccole e medie imprese, chiamate a confrontarsi con l’evoluzione dei mercati e con la necessità di investire nell’innovazione.

Particolare attenzione è stata dedicata ai pagamenti elettronici, alla sicurezza informatica e alla gestione dei rischi digitali, oltre che alle soluzioni ESG, legate ai criteri ambientali, sociali e di governance.

Un altro tema affrontato è stato quello della formazione degli imprenditori. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le opportunità di percorsi dedicati alla cultura finanziaria, all’accesso al credito, all’innovazione digitale e alla sostenibilità. L’obiettivo è sviluppare anche ad Agrigento iniziative mirate, capaci di rispondere alle esigenze delle attività commerciali e di valorizzare il ruolo delle imprese nell’economia e nella vita dei centri urbani.

Il confronto ha confermato la volontà delle parti di proseguire la collaborazione, con l’intento di tradurre i contenuti della convenzione nazionale in opportunità accessibili agli operatori economici della provincia.

Per Confcommercio Agrigento, il rapporto con il sistema bancario rappresenta uno strumento per mettere a disposizione degli associati servizi, competenze e consulenza. Per UniCredit, il dialogo con le associazioni di categoria consente di approfondire le esigenze delle imprese e individuare soluzioni adeguate.

L’obiettivo condiviso è dunque quello di affiancare agli strumenti finanziari anche servizi digitali, formazione e consulenza, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese del territorio agrigentino.

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