Fischio d’inizio alle 20 davanti al pubblico biancazzurro. In palio punti pesanti e il sorpasso in classifica. Cammarata cerca il riscatto contro un Alcamo solido e difficile da affrontare.

AGRIGENTO – Cresce l’attesa per Akragas-Alcamo, una delle sfide più interessanti della nona giornata del campionato di Eccellenza. Questa sera, sabato 7 novembre, alle 20, lo stadio Esseneto tornerà ad accendersi per un confronto che promette emozioni, spettacolo sugli spalti e punti pesanti per la classifica.

Ad Agrigento si respira nuovamente il clima delle grandi occasioni. Dopo la suggestiva serata contro il Marsala, i tifosi biancazzurri si preparano a vivere un altro appuntamento sotto i riflettori. C’è voglia di calcio, di tornare a vincere e di accompagnare l’Akragas in una sfida che può rappresentare un passaggio importante della stagione. Anche da Alcamo è attesa una rappresentanza di sostenitori bianconeri.

La posta in palio è alta. L’Alcamo arriva all’Esseneto con 14 punti, uno in più dell’Akragas, e per la formazione allenata da Fabrizio Cammarata si presenta l’occasione del sorpasso. Ma non sarà una passeggiata. I bianconeri di Vincenzo Virga, neopromossi in Eccellenza, hanno dimostrato solidità ed equilibrio, subendo appena sei reti nelle prime otto giornate.

Per l’Akragas sarà soprattutto la partita della reazione, dopo la sconfitta sul campo del Lascari-Cefalù. Cammarata ha lavorato durante la settimana per migliorare la concretezza negli ultimi sedici metri, uno degli aspetti sui quali il tecnico ha richiamato maggiormente l’attenzione.

«Dobbiamo migliorare il nostro gioco negli ultimi sedici metri – ha spiegato l’allenatore biancazzurro –. In settimana abbiamo affrontato questo problema con impegno e determinazione. Alcuni meccanismi devono diventare automatici, ma ritengo di essere sulla buona strada».

L’unica assenza certa sarà quella dello squalificato Facundo. Per il resto, il tecnico potrà contare sull’intero gruppo, mantenendo il riserbo sulle scelte di formazione.

La spinta dell’Esseneto potrebbe rappresentare un’arma in più. Il pubblico agrigentino ha già dimostrato, nella notte contro il Marsala, quanto possa essere importante il suo sostegno. Adesso la squadra è chiamata a trasformare quell’entusiasmo in energia e risultati.

L’Alcamo rappresenta un ostacolo insidioso, ma anche un’occasione per misurare le ambizioni dell’Akragas. Serviranno attenzione, pazienza e soprattutto concretezza davanti alla porta.

Alle 20 si accendono i riflettori dell’Esseneto. Agrigento aspetta un’altra grande notte di calcio. E questa volta vuole festeggiare anche una vittoria.

A dirigere l’incontro sarà Roberto Patrizio della sezione di Palermo.

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