Akragas Futsal chiamata ad una trasferta insidiosa, under 19 chiamata alla vittoria

Sesta giornata per campionato nazionale di serie B di calcio a 5, con l’Akragas Futsal che farà visita al Futsal Polistena di Mister Molluso.

Trasferta molto insidiosa per i bianco azzurri della città dei Templi che affronteranno una squadra, sulla carta molto forte che annovera tra le proprie fila atleti di tutto rispetto come Creaco o Diogo.

Settimana tranquilla all’ombra della Valle, con il rooster di Castiglione che si è ben allenato e grazie alla bella e convincente vittoria di sabato scorso in casa contro il Real Parco si è scrollata di dosso un paio di risultati negativi e cercherà di ben figurare al cospetto di una squadra quella rosso verde, annoverata ad inizio stagione per le papabili al salto di categoria.

Saranno i Signori Giovanni Di Ruvo di Barletta, Vito Matera di Molfetta e Francesco Saverio Mancuso di Vibo Valentia la terna designata per il match, fischio di iniziò programmato per le ore 17.00 al Palasport caduti sul lavoro di Polistena.

Completano la sesta giornata di campionato le sfide tra:

Agriplus – Arcobaleno

Assoporto – Mabbonath

Catania – Regalbuto

Futura – Cataforio

Real Parco – Mascalucia

Settima giornata di campionato invece per l’under 19 bianco azzurra che dopo la seconda vittoria consecutiva a Rosolini contro i pari età dell’Arcobaleno affrontano in casa allo Sport Village l’under 19 dell’Agriplus fischio di inizio programmato per le 11:00 agli ordini dei Signori Giglio e Luparello, l’ingresso sarà gratuito