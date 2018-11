Iniziativa della consigliere Rita Monella un “aperitivo per ricominciare”

Rita Monella: ”domenica 11 novembre alle ore 20,00 presso il bar “la Piazzetta” sito in piazza San Calogero un “aperitivo per ricominciare”

Si trasmette una nota stampa della consigliere Rita Monella capogruppo consiliare di “#diventeràbellissima”. Ecco il testo:

“Invito la cittadinanza a partecipare all’evento di raccolta fondi organizzato per gli sfollati delle zone di Agrigento colpite dagli eventi di calamità naturale accaduti in questi giorni. Esorto gli agrigentini ad una partecipazione massiva per sollevare i nostri sfortunati concittadini che sono stati privati dei loro effetti personali e dei loro ricordi più cari. Sottolineo che il governo Regionale ha già messo in atto dei provvedimenti di somma urgenza per fronteggiare la situazione di emergenza. In ogni caso mi preme, in qualità di soggetto politico, aiutare i miei concittadini in modo più veloce possibile già da domenica in poi e per tutti i venerdì successivi, ad avere prima possibile un contributo economico che possa alleviare i loro disagi. Ringrazio gli esercizi commerciali che hanno dato la loro generosa adesione alla mia iniziativa e coloro i quali si aggiungeranno ad essi ”.