Akragas, firma il centrocampista Francesco Taormina

L’Akragas mette a segno un altro importante colpo di mercato. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha prelevato dal Palermo il giovane calciatore Francesco Taormina, centrocampista classe 2003, che farà parte del pacchetto under nella nuova stagione in Eccellenza. Taormina è cresciuto nel settore giovanile della formazione rosanero. Sarà una risorsa utile per mister Anastasi, in aggiunta ai tanti acquisti già annunciati dalla società akragantina nelle ultime settimane. Il giovane centrocampista, dopo la firma della lista e la foto di rito con il Ds Cammarata, si è subito messo a disposizione dello staff tecnico per il primo allenamento con l’Akragas.