Akragas, ecco il calendario

Sport

La prima in casa. Il campionato di Eccellenza per l’ambiziosa Akragas inizia allo stadio Esseneto contro il Mazara. Si inizia domenica 15 settembre alle 15,30 per finire il 19 aprile.

Il calendario prevede per l’Akragas la seconda giornata in trasferta col Monreale e la terza in casa con il Castellammare. Il primo derby agrigentino è in programma alla sesta giornata, Canicattì – Akragas, e Akragas – Pro Favara alla nona.

Per l’Akragas inizio di campionato sulla carta apparentemente non eccessivamente complicato anche se contro i biancazzurri tutte le squadre vorranno fare bene ed ogni partita riserverà insidie.

Per gli addetti ai lavori, alla luce del mercato fin qui condotto le squadre ritenute più forti e maggiormente candidate al salto in serie D sono Dattilo, Sancataldese, Akragas e Canicattì ma non è da escludere qualche altro inserimento a sorpresa.