Il consiglio comunale approva gli equilibri di bilancio

Approvato dal Consiglio comunale di Palma di Montechiaro, nella seduta di martedì 3 settembre, gli equilibri di bilancio, subito dopo la Giunta ha approvato il Consuntivo del 2018. Si tratta di un altro grande passo in avanti visto che il comune, dallo scorso mese di aprile, si è dotato anche del Bilancio stabilendo una sorta di record per la velocità non solo in Sicilia, ma in quasi tutto il meridione d’Italia.

“Gli equilibri di bilancio dovevano essere già approvato entro il 31 luglio scorso – dice il sindaco Stefano Castellino – Abbiamo tardato di un mese perché siamo stati impegnati sul grande evento di Dolce & Gabbana. Malgrado ciò si è riusciti ad apportare delle variazioni al fine di assicurare l’assistenza agli studenti disabili visto che l’anno scolastico sta per cominciare. Inoltre, sono stati recuperati due fondi per la sicurezza, l’arredo e la valorizzazione del centro storico. Devo ringraziare per il risultato ottenuto l’intera massima assise cittadina. Subito dopo in Giunta abbiamo approvato anche il Consuntivo 2018 che ha messo in risalto anche dei buoni numeri che ci consentono di affermare che il percorso di consolidamento dei conti pubblici continua senza avere sacrificato nulla di importante. I servizi principali per la cittadinanza continuano ad essere assicurati. Avendo io stesso la delega al Bilancio – conclude il sindaco – sono già al lavoro per gli strumenti finanziari del 2020, 2021 e 2022 e, confido di approvare il bilancio di previsione entro il prossimo mese di dicembre”.