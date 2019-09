Al Tennis Club Città dei Templi Doppio di Tennis di assoluto prestigio

Piero Barone, voce esemplare del trio Il Volo appassionato di Tennis ed abituale frequentatore del club agrigentino durante le sue vacanze, ha sfidato in coppia con il maestro Alessandro Platania un’altra icona agrigentina (di adozione) Peppe Catalano calciatore di serie A che aveva come compagno l’altro maestro Stefano Di Paola. Match combattutissino che, sotto il sole caldo estivo ha coniugato sport, spettacolo e divertimento in una realtà locale sempre in crescita. Per la cronaca vittoria della coppia Barone Platania. Rivincita già richiesta dagli sconfitti!!