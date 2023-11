Acireale Akragas 3 -3, cronaca di un pareggio che sa’ di sconfitta. I giganti giocano un buon primo tempo trovando il vantaggio con Di Mauro. Raddoppio con l’attaccante Leuca, poi Perez per il 3-0 ma non basta per i tre punti. I catanesi trovano i gol di Maltese, Cicirello e l’ex Savanarola completa la rimonta su rigore.

Da 0 a 3 a 3 pari. Sembrava fatta e invece l’ Akragas si fa travolgere e recuperare dall’ Acireale. La prima rete che porta in vantaggio la squadra biancazzurra arriva al 8° minuto del primo tempo con un goal di Di Mauro. A raddoppiare al 21° è il “Gigante” Leuca. Al 24° cartellino rosso per Vaccaro e l’ Acireale rimane in dieci. All’ “Aci e Galatea” si va negli spogliatoi con l’ Akragas in vantaggio per 2 reti a 0 e in superiorità numerica. Un primo tempo in cui la squadra biancazzurra sembra ben messa in campo e riesce a dominare l’ avversario. Al rientro, al 51° arriva anche la terza rete. È Perez su calcio piazzato a mettere dentro la palla. Sembra che il risultato sia blindato ed invece ancora una volta nel secondo tempo l’ Akragas scompare. L’ Acireale alza la testa. Al 61° della ripresa, goal di Maltese, confusione e proteste in area e il portiere Sorrentino viene espulso. Al 71° arriva anche il secondo goal dell’ Acireale con Cicirello. L’ Akragas non c’ è più e al 75° grazie al rigore messo a segno dal capitano Savanarola, si va sul 3 pari. Finisce così al 97° una partita che poteva e doveva essere vinta.

Acireale-Akragas 3- 3: 61′ Maltese, 70′ Cicirello, 75′ rig Savanarola – 8′ Di Mauro, 21′ Leuca, 51′ Perez

IL TABELLINO

ACIREALE (4-3-2-1): Zizzania; Galletta, Maltese, Mirabelli, Vaccaro; Palma (45′ Romano), Lucchese, K. Di Mauro (45′ Milo); Lo Coco, Montaperto (60′ Savanarola); Cicirello. A disp.: Bollati, Sirimarco, Germinio, Cusumano, Corigliano, De Mutiis. All. Marra.

AKRAGAS (3-4-2-1): Sorrentino; Rechichi, Cipolla, Pantano; Di Stefano, Perez (73′ Baio), Sanseverino, Mannina (63′ Busa’); A. Di Mauro, Grillo (80′ Marrale); Leuca (60′ Trombino). A disp.: Petrucci, Scandurra, Puglisi, Rea, Bruno. All. Coppa.

ARBITRO: Vailati di Crema (Prestini-Cattaneo).

MARCATORI: 8′ Di Mauro (Ak), 21′ Leuca, 51′ Perez, 61′ Maltese, 70′ Cicirello, 75′ rig. Savanarola

NOTE: ammoniti: Di Mauro (Ac), Maltese, Savanarola, Di Mauro (Ak)

24′ espulsi Vaccaro, 61′ Sorrentino