Il Club service Inner Wheel di Agrigento, presieduto da Lea Ceserani, ha promosso l’evento “il muro del silenzio”. in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne,Il momento più toccante della serata è stata la testimonianza di Sara, che, accanto al suo difensore, avv Floriana Salamone, in veste anche di moderatrice, ha raccontato le violenze subite dal suo ex compagno. Sara è riuscita a rompere quel muro del silenzio denunciando e solo così ha avuto giustizia. Alla serata sono intervenuti anche il dottore Angelo D’ Alessandro, ginecologo dell’UOC di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, che ha illustrato le dinamiche di pronto soccorso relative al CODICE ROSA, istituito dalla Regione Sicilia dal 2014 nelle aziende ospedaliere a tutela delle donne vittime di violenza che necessitano dell’intervento degli operatori sanitari. A concludere le relazioni la dottoressa Miraglia, responsabile dell Uepe di Agrigento, che ha relazionato sul percorso di reinserimento e rieducazione del condannato definitivo. Momenti particolarmente emozionanti sono stati offerti dalle letture e dalle interpretazioni di poesie da parte dell avv Zaira Picone e dall’ins Antonietta Cavaleri, che ha dato anche un volto all’evento con un’esposizione di quadri a tema. La serata si è conclusa con la visione del video realizzato per la giornata sulla violenza di genere dall’ ordine degli avvocati di Agrigento.

La manifestazione è stata patrocinata dall’ordine degli avvocati di Agrigento, dall’ordine dei Medici di Agrigento, dalla Camera dei Tributaristi di Ag e dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Presenti, tra gli altri, l’avv Vincenza Gaziano, presidente dell’ordine degli avvocati , il dott Leo Russo rappresentante per l’ordine dei Medici, l’avv Cristina Mancuso, vicepresidente della Camera dei Tributaristi.