Akragas e Isernia senza gol, si deciderà tutto al ritorno

Prima sfida senza gol per Akragas e Isernia nella semifinale di andata dei play off’ di Eccellenza. Le due formazioni che hanno sofferto il caldo, hanno mostra in mostra buone qualità nel palleggio. Il portiere molisano ferma i tentativi di Tuniz e compagni Assedio nel finale dei biancazzuri e rosso per Lavardera. Così il primo turno degli spareggi play-off nazionali di Eccellenza termina senza reti. Si deciderà tutto nella sfida di ritorno. Si gioca domenica prossima 5 maggio, orario da definire.

Akragas 0 Isernia 0 Akragas: Harusha, Baio (46’ st Di Gior- gio), Tarantino (33’ st Ferrigno), Lavar- dera, Cipolla, Tuniz, Prestia (34’ st Bel- lanca), Maiorano, Pavisich, Piyuka (28’ st Strano), G. Taormina (13’ st Corner). A di- sp.: Di Carlo, Llama, Yoboua, F. Taormina. All.: Terranova Isernia: Amoroso, Di Giulio, Mingione, Di Lullo, Vallefuoco, Barile, Baba (15’ st Ercolano), Soria, Negro, Panico (39’ st Coia), Pettrone (44’ st Zullo). A disp.: Di Cicco, Del Bianco, Masotta. All.: De Bel- lis Arbitro: Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Note: ammoniti: pt 37’ Lavardera; st 10’ Cipolla e Soria, 37’ Strano e Negro; espulso al 48’ st Lavardera