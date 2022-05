Parcheggiano l’auto per visitare il centro storico, e al ritorno la trovano saccheggiata

Hanno posteggiano la Fiat Punto presa a noleggio in viale Europa, nei pressi della villa del Sole, e sono andati a visitare il centro storico di Agrigento. Al ritorno al momento di riprendere la macchina, hanno trovato un’amara sorpresa: qualcuno ha forzato un finestrino lasciato due dita aperte, per fare arieggiare l’abitacolo, ed ha portato via una borsa, e una sacca con effetti personali, documenti, e altri materiali.

Vittime del furto due turisti francesi, marito e moglie, che hanno denunciato il furto alla polizia di Stato. Gli agenti della sezione Volanti, hanno subito avviato le indagini per provare a risalire agli autori del fatto. Come primo passaggio investigativo avrebbero già controllato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza, in quel preciso punto, dove è stato messo a segno il furto.