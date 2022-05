Agrigento avanti nella serie. Catalani: difesa chiave della partita (VIDEO)

La Fortitudo fa sua gara 1 di semifinale. Travolta Rieti 78 a 63

Basket, semifinale play-off di B. Agrigento avanti nella serie. Martedì si torna di nuovo in campo. GUARDA IL VIDEO

Cuore, grinta e intensità con un Ambrosin implacabile. La Fortitudo, supera nettamente Rieti e va in vantaggio nella serie semifinale, facendo sua gara uno: martedì al PalaMoncada si torna in campo per la seconda sfida. Una partita dai due volti quella giocata ieri sera al PalaMoncada, con i biancoazzurri di coach Catalani, premiato con miglior allenatore della serie B,bravi a rimanere lucidi nella prima parte, registrare la difesa e mantenere alta l’intensità offensiva con il passare dei minuti. A fare da spartiacque il tiro, una vera prodezza, messa a segno da Morici allo scadere del secondo quarto, la conclusione adalla propria meta campo che ha mandato Agrigento avanti 36-32 alla pausa e forse tolto certezze alla squadra di coach Ceccarelli. Nella seconda parte di gara sale in cattedra Lorenzo Ambrosin. L’ala veneta ha giri giusti e dalla lunga distanza è letale, 23 punti con il 50% dall’arco. La cronaca. La Fortitudo fa valere il fattore campo in quel fortino, il PalaMoncada, finora inviolato e dinanzi a un folto pubblico. Respinto l’assalto di Rieti, storica rivale di tante stagioni di A2. La cronaca, clicca qui. La Moncada fa sua gara uno di semifinale, NPC Rieti travolta 78-63