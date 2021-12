Akragas e Gambino si separano, l’attaccante va a rafforzare la Pro Favara

Akragas perde uno dei suoi pezzi migliori. L’attaccante Giuseppe Gambino ha lasciato la squadra del capoluogo per andare a rafforzare l’attacco della Pro Favara. Il club gialloblù ha annunciato l’ingaggio di Giuseppe Gambino, esperto bomber che arriva dall’Akragas. La squadra favarese adesso può ambire ai piani alti della classifica del campionato di Eccellenza. Nelle prossime ore sono attese altre partenze in casa Akragas. Come da tradizione al giro di boa inizia un altro campionato. Succede ormai di frequente che molte società dilettantistiche rinnovano l’organico, tra clamorose partenze e arrivi dell’ultima ora.