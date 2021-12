Buon Natale dalla prima scuola surf di Agrigento

Arrivano calorosi saluti di buon Natale dalla scuola surf Sanleonesurftribe di Agrigento. ) ,dell’apertura della prima scuola surf ad Agrigento e provincia abbiamo fatto noi un grande regalo a questi ragazzi grandi e piccoli, abbiamo dato la possibilità di vivere il mare tutto l’anno, dando la possibilità al turista anche di trattenerlo e visitare la nostra bella Costa Agrigentina, in questo video vi sono alcuni momenti vissuti insieme, esattamente una settimana di festa con noi, dove si è condiviso tutto dallo scambio dei regali natalizi, alla possibilità di riprendere in mano la vita è le nostre tradizioni, grazie alla magia dei bimbi noi in questo Natale abbiamo coinvolto tanta gente per le vie di Agrigento e nel lungomare di San leone, vedere i bambini e genitori meravigliati e fermarsi a guardare noi che facevamo tutto ciò ci ha gratificati del nostro buon lavoro, un augurio da Silvia e Michele e tutta la Crew Sanleonesurftribe.