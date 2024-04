Il dirigente Giuseppe Deni punta in alto per l’Akragas: “Vogliamo fare un campionato da protagonisti”

Il dirigente Giuseppe Deni, amareggiato per la sconfitta contro il San Luca, ha espresso la determinazione dell’Akragas di puntare in alto per la prossima stagione. A fine partita, in sala stampa, Deni ha parlato del presente e del futuro della squadra.

“Il prossimo anno vogliamo alzare il tiro e fare un campionato da protagonisti,” ha dichiarato Deni. “Oggi avevamo chiesto una buona prova perché il campionato non è finito e bisogna onorare la maglia. Stiamo lavorando per la prossima stagione, il pubblico dell’Akragas è competente e merita una squadra che lotti da protagonista.”

Queste parole riflettono l’ambizione e la determinazione della squadra di Akragas, che punta a migliorare le prestazioni e a dare il massimo per i tifosi e per l’onore della maglia.