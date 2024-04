Agrigento vince 86-80 contro Orzinovi e accede al girone salvezza: la speranza continua

Mors tua vita mea. L’iconica frase pronunciata dai gladiatori riassumeva al meglio il confronto dell’ultima giornata della fase ad orologio tra Agrigento e Orzinuovi. In palio, infatti, c’era la lotta per evitare la retrocessione diretta. Le due compagini erano, dunque, condannate a vincere. In caso di sconfitta, tutto sarebbe dipeso dal risultato degli altri campi. Finisce 86 a 80 per Agrigento che, così, accede al girone salvezza e proverà a giocarsi le residue speranze di mantenere la categoria in una corsa ad handicap. Sul versante opposto, Orzinuovi ha tentato il tutto per tutto soprattutto nella terza frazione, vedendo svanire il sogno di mantenere la serie A2 nell’ultimo quarto. Agli ospiti non sono bastati i 35 punti di uno straordinario Basile. Per i padroni di casa, Ambrosin è autore di 22 punti. Bene anche Meluzzi (15 punti), Sperduto (15) e uno strepitoso Caiazza (12). Lo starting five di Damiano Pilot presenta Meluzzi, Cohill, Ambrosin, Chiarastella e Polacovich; Andrea Zanchi risponde con Jorgensen, Gasparin, Bertini, Basile e Alessandrini. Primo quarto di grande intensità. Agrigento trascinata da Ambrosin prova subito la prima spallata nei minuti iniziali della frazione (10-4). La reazione degli ospiti non si fa attendere. Trascinati da Basile, gli ospiti si fanno sotto e lottano punto a punto per la rimanente parte della frazione. Agrigento, tuttavia, non si fa intimidire e grazie alle triple di Sperduto e Meluzzi, archivia i primi 10′ avanti (32-25). Nel secondo quarto prevale un maggiore equilibrio. I biancazzurri trovano il +11 nella prima metà della frazione (48-37). Tuttavia è un fuoco di paglia perché Orzinuovi, trascinata da Basile (già a quota 25 punti) rientra in partita (50-43). Pilot prova a sferzare i suoi e Sperduto piazza una tripla pazzesca che vale il nuovo allungo (+10). Gli ospiti sono comunque bravi a non deragliare e a chiudere sotto di 5 alla seconda sirena (54-49). Agrigento si complica la vita al rientro sul parquet. I biancazzurri rimangono in bianco per buona parte della frazione, circostanza che consente agli ospiti di chiudere avanti alla terza sirena (62-58). Ma nell’ultimo quarto la paura attanaglia Orzinuovi, mentre è Agrigento, ancora una volta trascinata da Caiazza, Ambrosin e Meluzzi a portarsi avanti. Adesso comincia un nuovo campionato dove i biancazzurri si porteranno in dotte i punti finora conquistati. Si parte il 5 maggio e si finisce il 9 giugno. Giocatela Fortitudo.

Moncada Energy Group Agrigento 86 – Agribertocchi Orzinuovi 80

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 22, Caiazza 12,Polakovich 8, Meluzzi 15, Cohill 2, Sperduto 15, Chiarastella 8, Fabi, Peterson 4, Traoré. All.: Pilot.

Orzi Basket: Jorgensen 17, Basile 35, Gasparin 8, Leonzio 3, Bertini 2, Zugno, Trapani 2, Alessandrini 13, Donzelli, Zilli. All.: Zanchi.

Arbitri: Stefano Ursi, Luca Attard e Marco Marzulli.

Note: parziali: 32-25, 22-24, 4-11, 28-18

Moncada Energy Agrigento – Agribertocchi Orzinuovi 86-80 (32-25, 22-24, 4-13, 28-18) Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 22 (5/6, 2/7), Davide Meluzzi 15 (3/8, 3/5), Alessandro Sperduto 15 (1/2, 3/6), Emanuele Caiazza 12 (1/4, 3/5), Jacob Polakovich 8 (4/8, 0/0), Albano Chiarastella 8 (1/1, 2/3), Mait Peterson 4 (2/3, 0/0), Dwayne Cohill 2 (1/3, 0/2), Agustin Fabi 0 (0/1, 0/2), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 39 5 + 34 (Jacob Polakovich 11) – Assist: 21 (Davide Meluzzi 6) Agribertocchi Orzinuovi: Grant Basile 35 (11/16, 1/7), Paul Jorgensen 17 (5/11, 0/4), Nicolas Alessandrini 13 (4/7, 1/5), Giovanni Gasparin 8 (1/3, 1/2), Ennio Leonzio 3 (1/2, 0/4), Alessandro Bertini 2 (0/2, 0/2), Emanuele Trapani 2 (1/2, 0/2), Ruben Zugno 0 (0/2, 0/0), Daniel Donzelli 0 (0/0, 0/0), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 25 / 30 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Grant Basile, Nicolas Alessandrini 9) – Assist: 6 (Giovanni Gasparin