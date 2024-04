Finisce 1 a 2 tra Akragas e San Luca. La squadra di casa era andata in vantaggio al 12’ con un rigore di Litteri. Dopo quattro minuti, però, e’ arrivato il pareggio del San Luca con Pelle. Allo scadere del primo tempo gli ospiti si sono portati in vantaggio, grazie alla rete di Diarra. Nel secondo tempo la squadra allenata da Mancini evita rischi particolari, termina così il penultimo incontro in casa dell’ Akragas che domenica prossima giocherà contro il Siracusa. Per l’ ultimo incontro casalingo la squadra di Coppa ospiterà il Portici. In sala stampa il mister biancazzurro non ci sta. “È la peggiore partita dell’ Akragas – ha detto il mister. Qualcuno dei miei giocatori ha deciso di spegnere l’ interuttore – ha aggiunto – non era l’ atteggiamento che avevo chiesto prima di scendere in campo. Invece è andata così. Probabilmente ho sbagliato in qualcosa anche io, ma ho dei giocatori professionisti che avrebbero dovuto avere un atteggiamento più responsabile. Loro (il San Luca ndr) sicuramente avevano più fame di noi, ma noi avremmo dovuto fare più punti possibile”. Ha concluso Coppa. ll dirigente Giuseppe Deni, amareggiato per la sconfitta contro il San Luca ha espresso la determinazione dell’Akragas di puntare in alto per la prossima stagione.

Akragas-San Luca 1-2: 12′ rig. Litteri-16′ Pelle, 42′ Diarra

IL TABELLINO:

AKRAGAS (3-5-2): Governali; Fragapane (50′ Distefano), Cipolla, Rechichi; Casadidio (50′ Scozzari), Ruffino (77′ Di Stefano), Garufo (60′ Puglisi), Inzerillo (63′ Liga), Gonzalez; Grillo, Litteri. A disp.: Sorrentino, Pozzi, Caramanno, Puglisi, Sinatra. All. Coppa.

SAN LUCA: Iannì; Apostu, Fiumara, Calderone, Branilovic; Signorelli, Pelle (56′ Mazzone), Diarra; Sofrà, Krusnaukas 69′ Bordon), Romero. A disp.: Mittica, Gatto, Bonagura, Marte, Pino, Ficara. All. Mancini.

ARBITRO: Cafaro di Alba-Bra (Muca-Rizzo).

MARCATORI: 12′ rig. Litteri, 16′ Pelle, 42′ Diarra

NOTE: Ammoniti: 46′ Fiumara, 56′ Cipolla, 81′ Di Stefano 85′ Grillo; Espulso 58′ Cipolla