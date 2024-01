Il Gruppo Deni ha messo in vendita le quote residue di sua pertinenza della SSD Akragas. A comunicarlo tramite una nota la Società biancazzurra. Le quote – comunica l’Ufficio Stampa dell’ Akragas – sono già disponibili per eventuali gruppi o soggetti interessati. Ad occuparsi della vendita lo studio di Carmelo Callari. Non sono state spiegate invece, le motivazioni anche se in una recente conferenza stampa Deni aveva minacciato di lasciare la squadra se non avesse avuto la collaborazione dell’ Amministrazione comunale. Come non sono state chiarite dalla Società le motivazioni per cui la Questura non ha autorizzato la presenza dei tifosi all’ Esseneto durante l’ ultima partita con il Ragusa, anche se pare siano collegate ai problemi legali del patron.