E’ stato un vero e proprio fallimento il servizio di Bike sharing attivato dal comune di Agrigento. A distanza di sei mesi esatti dall’inaugurazione, a partire da oggi non sarà più possibile noleggiare le bici elettriche nella città dei Templi. Un altro “schiaffo” al titolo di Capitale italiana della cultura. La sospensione del servizio è stata annunciata dall’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato.

“Al fine di preservare l’integrità del nostro sistema di mobilità sostenibile e garantire la sicurezza dei cittadini durante la stagione invernale, il servizio di Bike Sharing del Comune di Agrigento, circuito Akrabike, sarà temporaneamente sospeso per la pausa invernale.

A partire dal 23 gennaio (oggi) il servizio non sarà più disponibile attraverso l’applicazione youMove”.

Principato spiega: “La decisione di questa sospensione temporanea è finalizzata a proteggere le infrastrutture e garantire la qualità del servizio offerto ai cittadini di Agrigento. Nel corso delle prossime settimane, il personale tecnico della “TRM”, società che ha in gestione il servizio, procederà con la disinstallazione delle stazioni di Bike Sharing presenti sul territorio comunale. Ci impegniamo a ripristinare tutto, al fine di accogliervi nuovamente con il ritorno della bella stagione. Ringraziamo per la comprensione e collaborazione. L’obiettivo principale è quello di assicurare un ambiente di mobilità sicuro e ben mantenuto per tutti i cittadini di Agrigento”. In realtà i cittadini non hanno compreso bene il motivo della dismissione del servizio e sui social si sono scatenati con commenti abbastanza duri verso l’amministrazione comunale. “La cosa più triste è che ci trattano come se fossimo degli idioti – è il commento di un utente. Francamente è disarmante”.