Non luogo a procedere per mancanza di querela di parte per furto, reato che in seguito alla riforma Cartabia non è più procedibile di ufficio. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, ha disposto il proscioglimento di una cinquantacinquenne e del figlio ventiduenne, finiti a processo con l’accusa di aver rubato i soldi dalle offerte nella Basilica dell’Immacolata in via Pirandello nel centro della città dei Templi.

La vicenda risale al 2018 quando il parroco si era accorto di un ammanco di circa 50 euro dalla cassetta delle offerte. Un addetto alle pulizie aveva notato i due imputati aggirarsi con fare sospetto. In mancanza della querela di parte non si è però giunti ad una sentenza di merito. Anche il pubblico ministero Elenia Manno, così come gli avvocati Roberta Tuttolomondo e Salvatore Collura, avevano chiesto il non luogo a procedere.