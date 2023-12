Akragas decimata dall’influenza, otto undicesimi in forse nella partita di domenica contro il forte Siracusa. Lo staff sanitario sta facendo di tutto per recuperarli, ma è chiaro che i giocatori non potranno essere al meglio perchè costretti a saltare diverse sedute di allenamento. La squadra questa settimana si è allenata sul campo dello Stadio Comunale “Totò Russo” di Aragona. Già domenica scorsa nella sfida con il San Luca Grillo era stato costretto alla panchina perchè influenzato, altri avevano giocato con la febbre. Domenica all’Esseneto si gioca la sfida con la vicecapolista Siracusa. Una squadra che insegue la capolista Trapani che continua a viaggiare con il vento in poppa.