Giordano Pantano ringrazia l’Akragas per l’esperienza speciale ad Agrigento e annuncia il suo addio, trasferendosi al Gravina per motivi familiari.

Giordano Pantano, terzino dell’Akragas, ha lasciato l’Akragas per ragioni personali. Attraverso una commovente lettera, ha espresso la sua gratitudine alla società, ai tifosi e a tutti coloro che hanno reso speciale la sua esperienza ad Agrigento. Andrà a vestire la maglia del Gravina, avvicinandosi a casa, per ragioni di famiglia. Il suo addio al Gigante però è stato sofferto.

“Nel mio percorso, essere parte dell’SSD Akragas è stato fondamentale. Desidero ringraziare il presidente Giuseppe Deni e Roberta LaLa, il direttore sportivo Giuseppe Cammarata, il direttore Santo Russo, il direttore generale Graziano Strano e l’allenatore Marco Coppa, il quale ha creduto in me fin dall’inizio, affidandomi la sua fiducia. Un ringraziamento speciale va al suo staff: Samuele Costanzo, Daniele Indelicato, Michele G Gallo, Cristiano Modestino, Stefano Frassetto, e a tutte le persone che costituiscono il cuore pulsante di questa società: Salvatore Prinzivalli, Maurizio Capraro, Ciccio Nobile, Peppe Lo Presti, Alessandra Veneziano, Nando Fasone, Flavio Bellomo, Gaetano Di Caro e Davide Sardo.

Un sentito ringraziamento ai miei compagni di squadra, veri “Guerreri”, con cui ho condiviso sudore, allenamenti, battaglie, vittorie e sconfitte. Lascio questa grande famiglia con un po’ di amarezza, ma per seguire una parte del mio percorso. Non ci sono motivi tristi, solo una serena consapevolezza. Qui è nato un clima familiare che porterò sempre con me.

Grazie alla curva, ai tifosi, ai tamburi, per il vostro sostegno e la vostra partecipazione. Agrigento, grazie di cuore per avermi regalato emozioni uniche. Ci ritroveremo, figli della Valle!”