Venerdì e sabato, 8 e 9 dicembre, al teatro Bellini e Sangiorgi di Catania si è svolto il concorso internazionale di danza classica e contemporanea “Premio Città Di Catania” con in giuria nomi del calibro di Mauro Astolfi (Dance Arts Faculty – Progetto Internazionale di Danza e Arti Performative, Roma), Claudia Zaccari (Coordinatrice del dipartimento di Danza Classica dell’Opus Ballet di Firenze), Metthwe Robinson (National Dance Company Wales, Uk), Tarek Assam (Tanzcompagnie Giessen dello Stadttheater Giessen, Germania) e Tcvhekpo dan Agbetou (Tchekpo Dance Company, Francia). Le ragazze della scuola di danza “ADDIS” di Agrigento, diretta dalla maestra Silvana Tabbone , ne sono state protagoniste insieme ad altri più di 200 ballerini provenienti, non solo dalla più prestigiose scuole e Accademie della Sicilia, ma da tutto il Mondo. Le giovani allieve, che si sono contraddistinte per la loro preparazione e professionalità, si sono classificate al terzo posto nella categoria Junior con la coreografia di danza contemporanea “Le Strade di Parigi” realizzata per la scuola dalla ballerina e coreografa Simona Fichera. Hanno anche ottenuto su segnalazione della giuria, tre importantissime opportunità di formazione e studio: una borsa di studio nell’Opus Ballet di Firenze per lo stage estivo che si terrà in estate 2024 offerta dalla Maestra Claudia Zaccari, una borsa di studio per il “Primavera in danza 2024” che si terrà a Catania nell’aprile 2024 ed un invito al work shop “Zone D” a Roma offerto dal maestro Mauro Astolfi dal 2 al 6 gennaio prossimo. La scuola conclude, così, un altro anno ricco di riconoscimenti e soddisfazioni, atti a consolidare la professionalità con cui da sempre la scuola si approccia al mondo della danza, i sempre brillanti risultati raggiunti dalle allieve nelle varie discipline sono la riprova del curato lavoro svolto in sala dalla Maestra Silvana Tabbone e dalle due sue collaboratrici Veronica Alba e Giorgia Crapanzano. La partecipazione a questi importanti eventi è come sempre per le giovani ballerine dell’Addis una immensa opportunità di crescita non solo artistica ma anche umana.