Un weekend ricco di eventi a Cala Manbrù

Il programma del weekend:

Venerdi 2 settembre alle 20:00:

Concerto di Manola Micalizzi Rua Samba, musica brasiliana.

Sabato 3 settembre:

Alle 10:00 e alle 17:00 Tour in Sup da Cala Manbrù a Torre Salsa con Paradise Sup.

https://m.facebook.com/events/604962547998304

Alle 18:30 Odaka Yoga Experience al tramonto

Domenica 4 settembre:

Alle 10:00 e alle 17:00 Tour in Sup da Cala Manbrù a Torre Salsa con Paradise Sup.

Dalle 18:30 Dj set di Dino Sole al tramonto in terrazza vista mare.

Per info e prenotazioni 0922824256