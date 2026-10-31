Akragas, Cammarata avverte: «A Lascari servirà una grande prestazione»

Vigilia dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza per l’Akragas, attesa domenica 1 novembre, alle 15, sul campo del Lascari Cefalù. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Marsala, nella storica prima serata in notturna all’Esseneto, i biancazzurri cercano continuità anche lontano da Agrigento. A presentare la sfida in sala stampa sono stati l’allenatore Fabrizio Cammarata e il calciatore Giovanni La Rosa.

Dalle luci dell’Esseneto alla trasferta di Lascari. Cambiano lo scenario e l’atmosfera, ma non la determinazione dell’Akragas, chiamata a confermare quanto di buono mostrato contro il Marsala. Una partita che nasconde diverse insidie, soprattutto contro un avversario che, al di là della posizione in classifica, ha già dimostrato di possedere qualità importanti.

«Potrebbe essere un pericolo, ma abbiamo già dimenticato tutto quello che è successo domenica scorsa – spiega mister Fabrizio Cammarata –. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita, perché sono proprio queste le gare che possono farci compiere il salto di qualità».

Il tecnico biancazzurro riparte dalla prestazione contro il Marsala, che ha restituito fiducia e consapevolezza al gruppo. «Dobbiamo essere ancora più convinti di potercela giocare con tutti. Dipende sempre dall’atteggiamento con cui affrontiamo le partite. Ogni gara ha una storia diversa e bisogna sapersi adattare».

L’attenzione è rivolta soprattutto al rendimento esterno, finora meno produttivo rispetto alle gare casalinghe. Cammarata, però, distingue le prestazioni dai risultati: «Fuori casa ci è mancato soprattutto il risultato. La squadra deve ancora crescere e sappiamo che a Lascari sarà durissima».

Il tecnico ha studiato attentamente gli avversari: «È una squadra in salute, con buoni giocatori, soprattutto in avanti, come Sferruzza. Ho visto le loro partite e so che ci aspetta una gara difficile. Ma guardo soprattutto in casa nostra e cerco di preparare la squadra nel migliore dei modi per offrire una grande prestazione».

Sulla necessità di tornare alla vittoria, Cammarata ribadisce la propria filosofia: «Non mi piace parlare soltanto dei risultati. Dare continuità alle prestazioni aumenta l’autostima e permette di lavorare con maggiore tranquillità. Contro il Marsala abbiamo disputato una grande partita sotto l’aspetto caratteriale e tecnico-tattico. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi».

Giovanni La Rosa: «Dobbiamo migliorare fuori casa»

Anche Giovanni La Rosa guarda alla trasferta con fiducia, portando con sé le emozioni della serata contro il Marsala.

«Vedere tutto quel pubblico ci ha dato una carica enorme. Abbiamo disputato una grande partita, con personalità, e avremmo anche potuto vincere. Adesso dobbiamo trasformare quella consapevolezza in qualcosa di concreto».

Il calciatore biancazzurro riconosce la necessità di cambiare passo lontano dall’Esseneto: «In trasferta abbiamo incontrato qualche difficoltà. Dobbiamo migliorare l’atteggiamento e le prestazioni fuori casa. Quando riusciamo a imporre il nostro gioco, con personalità, sappiamo mettere in difficoltà gli avversari».

La Rosa torna anche sull’atmosfera vissuta domenica scorsa: «È stato qualcosa di spettacolare. Ma adesso dobbiamo dimostrare a tutte quelle persone che sono venute a sostenerci che non è stata soltanto una serata. Deve esserci continuità».

Infine, un pensiero ai tifosi e alla famiglia, che sarà presente a Lascari. «Speriamo di trovare anche lì i nostri sostenitori. Anche se saranno pochi, daremo comunque il massimo. Verranno anche mia madre, mio padre e mio cugino, che mi seguono sempre. Voglio renderli orgogliosi».

Per l’Akragas, dunque, la trasferta di Lascari rappresenta un altro esame di maturità. Dopo aver dimostrato di poter competere con una formazione importante come il Marsala, i biancazzurri sono chiamati a trovare quella continuità di rendimento e risultati necessaria per restare protagonisti del campionato.

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