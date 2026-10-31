Eventopoli, Vincenzo Abate si dichiara estraneo ai fatti e si autosospende dalla Free Melody

Il direttore organizzativo dell’Orchestra Filarmonica Demetra interviene sull’inchiesta: «Non ho partecipato all’organizzazione delle manifestazioni». Annunciata l’autosospensione dall’incarico.

AGRIGENTO – Vincenzo Abate interviene pubblicamente in relazione alle notizie sull’inchiesta Eventopoli, che riguarda l’organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche comunali e nella quale vengono ipotizzati episodi di corruzione. In una nota trasmessa agli organi di informazione, Abate dichiara la propria totale estraneità ai fatti oggetto delle indagini e annuncia la decisione di autosospendersi dall’incarico di direttore organizzativo dell’Accademia Musicale Free Melody Ets-Aps – Orchestra Filarmonica Demetra.

«Dichiaro la mia totale estraneità ai fatti oggetto di indagine», afferma Abate, precisando di non aver partecipato «in alcun modo all’organizzazione delle manifestazioni» che, secondo le ipotesi investigative, sarebbero state occasione delle presunte attività illecite.

Il rispetto per la magistratura e la presunzione di innocenza

Nella nota, Abate ribadisce il massimo rispetto per la magistratura e per l’attività investigativa in corso, manifestando la propria disponibilità a fornire ogni chiarimento utile agli inquirenti.

Esprime inoltre piena fiducia nel lavoro degli investigatori, auspicando che gli accertamenti possano chiarire definitivamente la sua posizione e fugare ogni equivoco.

Abate richiama anche l’attenzione sul principio della presunzione di innocenza, chiedendo che le notizie vengano trattate con equilibrio e senza presentare come accertate responsabilità che sono ancora oggetto di indagine.

Un passaggio della nota è dedicato alla tutela della reputazione personale e professionale, costruita, sottolinea, attraverso oltre quarant’anni di attività nel mondo dello spettacolo, locale e non solo, durante i quali sostiene di non essere mai stato coinvolto in vicende analoghe.

L’autosospensione dalla Free Melody

La decisione più significativa riguarda l’incarico ricoperto all’interno dell’Accademia Musicale Free Melody Ets-Aps – Orchestra Filarmonica Demetra.

Abate comunica di aver formalizzato la propria autosospensione dalla carica di direttore organizzativo, spiegando che la scelta è stata assunta per garantire all’associazione la piena operatività, in assoluta autonomia e libertà decisionale.

Annuncia, infine, che non rilascerà ulteriori dichiarazioni pubbliche, sia per evitare interferenze con le attività investigative sia per consentire che la vicenda venga chiarita nelle sedi istituzionali competenti.

La posizione espressa da Abate si inserisce nel quadro degli sviluppi dell’inchiesta Eventopoli, per la quale resta fermo il principio della presunzione di innocenza delle persone coinvolte fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.

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