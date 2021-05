Akragas calcio sfida la capolista Mazara

L’Akragas ha ultimato la preparazione e domani, domenica 16 maggio, sfiderà la capolista Mazara per la settima e terzultima giornata del nuovo campionato di Eccellenza, girone A. Il big match è in programma allo stadio Esseneto di Agrigento, a porte chiuse, e inizierà alle ore 16:30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della società all’indirizzo Asd Akragas 2018. Presentano la partita l’allenatore Francesco Di Gaetano e il difensore centrale Alfonso Cipolla.