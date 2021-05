Picnic all’area aperta, ecco un alimento che non può mancare

Giusi Cancelliereย ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ

Per rilassarti, stupire o preparare qualcosa di sfizioso ma sempliceโ€ฆ dai unโ€™occhiata quiย โ††

FRITTATA DI VERDURE AL FORNOย

Semplice e super colorata, perfetta per una gita fuori porta. Puรฒ essere anche un ottimo svuota-frigo dato che possiamo utilizzare le verdure che piรน ci piacciono e nelle proporzioni che preferiamo, l’importante รจ arrivare a circa 500 gr in totale. E in piรน รจ comodissima da trasportare, giร tagliata a quadrotti per una pausa golosa!

5 ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข

100 ๐˜จ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ช

160 gr di z๐˜ถ๐˜ค๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ

160 gr di p๐˜ข๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ

160 gr di c๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ

๐˜”๐˜ฆ๐˜ป๐˜ป๐˜ข ๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข

80 ๐˜จ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ถ๐˜จ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ

๐˜–๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ข

๐˜š๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฒ.๐˜ฃ.

๐˜—๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ฆ ๐˜ฒ.๐˜ฃ.

Tagliare le verdure a dadini e lessarle in acqua bollente per 8 minuti. Nel frattempo, rosolare la cipolla in padella con l’olio ed aggiungere le verdure cotte per farle insaporire. Salare e pepare. In una ciotola amalgamare le uova con il formaggio, il prosciutto, il sale e il pepe. Aggiungere le verdure al composto di uova e trasferire il tutto in una teglia con carta forno. Cuocere a 180ยฐ per 20 minuti.