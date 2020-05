Akragas calcio, l’entusiasmo della nuova vicepresidente, Sonia Giordano

“Il calcio – continua – è uno sport che veicola tanti contatti e rapporti. Negli ultimi anni ho visto tante speculazioni e questo non mi piace. Mi piace l’dea di potermi impegnare per fare qualcosa di buono per gli altri, senza ovviamente regalare soldi. Per questo motivo penso che si possa investire sui giovani e sto immaginando di realizzare un settore giovanile forte per dare spazio ai talenti che non hanno molte strutture a disposizione. Conto nelle prossime settimane di scendere in ad Agrigento per un periodo più lungo in modo da pianificare meglio tutto ciò che è necessario fare. Ho pensato anche di contattare colleghi siciliani con i quali lavoro e che presumo potrebbero essere interessati. Ho parlato molto col Direttore Sportivo Ernesto Russello, lo reputo una persona molto preparata che consce bene i meccanismi e l’ambiente. Mi ha spiegato molte cose. Ho conosciuto la storia dell’Akragas e credo che sia arrivato il momento di alzare l’asticella e puntare, passo dopo passo, a tornare nel calcio che conta”.