Costituita Federfiori Confcommercio Agrigento, la Federazione Nazionale dei Fioristi che aderisce a Confcommercio Imprese per l’Italia. Salvatore Maniscalchi Cirrincione eletto Preidente

Durante l’assemblea, svoltasi in modalità telematica, alla presenza del Presidente regionale e nazionale Rosario Alfino ed al Vice Presidente regionale Gioacchino Vitale, il neo costituito gruppo ha posto le basi per una programmazione di azioni quali la lotta all’abusivismo, la professionalizzazione della categoria e la strutturazione interna del sindacato.

Sono onorato della fiducia dei colleghi che in questo particolare momento si sono uniti per dare voce alla categoria – Dichiara il neo eletto Presidente Salvatore Maniscalchi Cirrincione.- Le innumerevoli potenzialità del sistema associativo Confcommercio sono la base per il lavoro che i Fiorai della Provincia di Agrigento devono rivendicare per la tutela delle loro imprese, il riconoscimento del ruolo sociale ed economico sulla filiera commerciale e quella legata al wedding.

Presente all’incontro anche il Presidente Provinciale e Regionale Confcommercio Francesco Picarella: Siamo lieti di accogliere nel sistema Confcommercio un nutrito gruppo di imprese del settore florovivaista che in questo particolare momento hanno scelto di unirsi per provare a superare le difficoltà.

Eletti anche i Vice Presidenti Ilenia Cozzitorto e Gianluca Bertolino, completano il consiglio direttivo Francesco Amato e Miriam Pollicino.