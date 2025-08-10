Due équipe mediche composte da due ospedali palermitano, i ginecologi del “Civico Di Cristina Benfratelli” e i cardiochirurghi dell’Ismett, hanno portato a termine con successo un intervento chirurgico eccezionale per la rimozione di una leiomiomatosi intravascolare: rarissima forma di fibroma uterino con potenziale di malignità incerto. La patologia, estremamente rara, ha avuto origine nell’utero ed è cresciuta all’interno del sistema venoso pelvico, estendendosi fino alla vena cava inferiore, raggiungendo il cuore.

Di particolare valore scientifico nel caso di specie, l’impiego della tecnica Leer (Laterally Extended Endopelvic Resection). Si tratta, infatti, di una procedura generalmente utilizzata nel caso di tumori ginecologici maligni resistenti a trattamenti convenzionali. La cooperazione fra le due strutture sanitarie ha permesso alla paziente di poter usufruire in Sicilia di cure sempre più all’avanguardia ed avanzate.

L’intervento combinato ginecologico- cardiochirurgico è stato risolutivo per la paziente, che oggi sta bene. L’operazione chirurgica ha previsto l’asportazione in blocco di utero e ovaie. Contestualmente, i cardiochirurghi hanno rimosso la porzione intracardiaca del tumore attraverso una piccola incisione nell’atrio destro, senza arrestare il cuore. La decisione di operare senza arrestare l’attività cardiaca, ha permesso di ridurre i rischi e garantire una maggiore sicurezza per la paziente.

