Il consigliere comunale di Canicattì, Anna Muratore, eletta alle scorse elezioni Amministrative in una lista civica, aderisce a Forza Italia. In occasione di un incontro tra il primo cittadino, i consiglieri del partito, con in testa Lillo Restivo, con il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, è stata sancita l’adesione.

Anna Muratore afferma: “Scelgo di aderire al partito di Forza Italia perché ne condivido le idee moderate e apprezzo la serietà manifestata dal deputato e vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo. Da oggi sarò felice di poter lavorare per la città di Canicattì collaborando con il Sindaco e i miei colleghi Consiglieri comunali Forzisti, persone che stimo e che hanno da sempre dimostrato maturità politica in seno al civico consesso. Sono pronta ad affrontare le sfide che ci aspettano con la certezza che il sostegno serio della Deputazione Regionale di Forza Italia in provincia non deluderà né me né tutti coloro che mi stimano e mi vogliono bene”. Lo stesso Riccardo Gallo afferma: “L’adesione del consigliere comunale canicattinese, Anna Muratore, rappresenta per Forza Italia un valore aggiunto di entusiasmo e di voglia di fare, grazie all’esperienza maturata sul campo. E ciò testimonia che è anche, e soprattutto, su nuovi volti, con la giusta esperienza, che intendiamo puntare per ampliare non solo il radicamento territoriale di Forza Italia ma anche le capacità di proposte politiche e amministrative a vantaggio delle realtà locali”.