Altre due operazioni di mercato per l’Akragas del Presidente Giuseppe Deni. La Società biancoazzurra, in vista del raduno in sede di lunedì 24 luglio, perfeziona l’ingaggio dei giovani calciatori Vito Sannasardo (centrocampista) e Antonio Ruffino (attaccante) che vanno a rafforzare e rimpinguare il parco under a disposizione di mister Marco Coppa per il prossimo e impegnativo campionato di Serie D.

Nel dettaglio: Vito Sannasardo è un promettente centrocampista classe 2005, che si è messo in luce con la maglia del Marineo nello scorso campionato di Eccellenza, girone A, giocando quasi sempre da titolare. Il giovane atleta, di cui si dice un gran bene, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. E’ stato uno dei punti di riferimento della rappresentativa Juniores della Sicilia.

Antonio Ruffino è un esterno offensivo classe 2005, che la scorsa stagione, nonostante la giovane età, ha fatto bene nelle fila del Santa Croce Calcio in Eccellenza, girone B. E’ un prodotto d’eccellenza della scuola calcio d’èlite del Città di Carini, dove muove i primi passi da calciatore disputando tutta la trafila dei tornei giovanili fino all’Under 15 regionale. La crescita calcistica di Ruffino prosegue nelle Marche, quando viene trasferito all’Ascoli Calcio, dove partecipa al campionato nazionale Under 17.